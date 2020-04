🎥 La glissade qui a sans doute coûté le titre à Steven Gerrard

C'était il y a six ans, mais le souvenir doit toujours être aussi douloureux dans la mémoire de Steven Gerrard.

Désormais coach des Glasgow Rangers, Steven Gerrard n'aura jamais accompli sa destinée: remporter le titre avec Liverpool. Et cette glissade du 27 avril 2014 y a certainement contribué. "Il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne me demande ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu cette glissade", confiait-il de longs mois après ce Liverpool-Chelsea qui avait fait basculer la lute pour le titre en Angleterre.

Les Reds abordent ce duel crucial en tête du championnat et avec l'avantage du terrain. En cas de succès, le titre semble promis à Liverpool. Mais Steven Gerrard glisse juste avant la pause et Demba Ba s'en va ouvrir le score pour Chelsea. En fin de match, c'est Willian qui enfonce le clou (0-2). Les Blues prennent la main et ne la lâcheront plus.

Le Chelsea d'Eden Hazard et de Thibaut Courtois s'offre le titre quelques semaines plus tard et Steven Gerrard, qui a tout gagné à part ça avec les Reds, vient de laisser passer sa plus belle chance d'enfin renouer avec un sacre que tout le peuple de Liverpool attend depuis 1990...