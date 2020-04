Le gouvernement italien annonce une reprise progressive de la Serie A

Le premier ministre italien, Guissepe Conte, a tenu ce dimanche un discours sur le déconfinement qui a d'autant plus intéressé les supporters et amateurs de foot.

Alors que l'Italie va entrer dans la phase 2 du déconfinement, le gouvernement a évoqué la reprise sportive avec beaucoup plus de précisions. Ainsi, détaille la RAI, les joueurs pourront reprendre leurs entraînements dès le 4 mai. Mais, ils devront attendre deux semaines supplémentaires (à partir du 18 mai) pour le faire collectivement, avec l'ensemble de leurs équipiers.

C'est également à cette date que le gouvernement italien permettra, ou non, la reprise de la Serie A : "J'aime le football, à tel point que c'est compliqué de vivre sans Serie A" a affirmé Conte. "On va d'abord permettre les entraînements. On verra ensuite ce qu'il en est pour les compétitions".

Les autorités italiennes devront également convaincre supporters et joueurs. En Belgique, par exemple, la majorité de ceux-ci semble s'y opposer. C'est notamment le cas de Clément Tainmont (Malines), qui s'est exprimé en ces termes pour la RTBF : "La grande majorité des joueurs veut arrêter la saison. Cela n'aura pas de sens de reprendre après plus de deux mois d'arrêt. Aussi, c'est humain, nous pensons d'abord à notre santé".