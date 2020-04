Quel format pour la saison prochaine ? Un accord est proche ... mais fragile

La Pro League décidera la semaine prochaine d'arrêter - ou non, ce qui serait une énorme surprise - la saison 2019-2020. Mais concernant la saison prochaine, les discussions s'annoncent compliquées.

À quoi ressemblera la D1A la saison prochaine ? Une large majorité des clubs sont d'accord pour que le championnat compte, exceptionnellement, 17 ou 18 clubs - en fonction des décisions de la Cour Belge d'Arbitrage du Sport concernant les licences.

Et les Playoffs ?

Cependant, quelques clubs, notamment Genk et Charleroi, craignent que ce passage à 17/18 soit une première étape vers une D1A à 20 ... sans Playoffs. Et ce alors que ces clubs n'acceptent déjà une compétition à 18 que contraints et forcés. De son côté, le K11 ("kleine 11") et le FC Bruges espère que la compétition sera étendue à 20 équipes à titre définitif par la suite ...

Pour Karel Van Eetvelt, CEO du RSC Anderlecht, une compétition à 18 et une solidarité entre les clubs est l'option idéale. Il l'a expliqué via une interview publiée sur le site internet du club. Cette solidarité est espérée, entre autres, de la part de La Gantoise et Charleroi qui se qualifieront pour les Coupes d'Europe alors qu'il restait 11 matchs à jouer.

Concernant la promotion, il y a une large majorié pour accepter qu'OHL et le Beerschot montent en D1A, même si ce n'est que pour une saison. La piste Westerlo, cependant, a été abandonnée car promouvoir un club n'étant pas en position de monter sur le plan sportif n'est pas acceptable. Reste cependant le cas Waasland-Beveren, incertain en raison de son souci de licence ...

Des garanties

Les clubs s'opposant à un futur changement de format demandent une certitude : que le système de Playoffs soit de retour dès les choses revenues à la normale, après une saison de transition. Le FC Bruges, de son côté, ne rêve que d'une disparition des Playoffs depuis des années ... Peter Croonen, président de Genk mais aussi président de la Pro League, doit donc jouer un double jeu compliqué. Un accord semble proche ... mais peut également s'avérer très loin.