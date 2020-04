Roy Hodgson (72 ans), interdit d'entraîner Crystal Palace en cas de reprise de la Premier League ?

Modeste joueur, Roy Hodgson est surtout connu pour ses qualités et sa longue carrière (depuis 1976) d'entraîneur. Seulement, en raison des restrictions sanitaires imposées par le gouvernement britannique, il pourrait être écarté des bancs de touche lors d'une éventuelle fin de championnat.

La Premier League travaille d'arrache-pied pour trouver une solution. Ses représentants semblent décider à reprendre la compétition la plus suivie au monde, coûte que coûte. Toutes les solutions sont envisagées. La dernière en date : confiner les joueurs, plusieurs semaines durant, dans des hôtels et enchaîner les matchs restants au sein d'une même ville.

La Premier League devra, bien sûr, prendre en compte les restrictions du gouvernement. The Guardian indique qu'il n'y aura certainement pas de déconfinement total prévu avant le 8 juin. Et, après cette date, il est envisagé des mesures spéciales pour épargner les personnes dont la santé est particulièrement menacée par le coronavirus.

Ainsi, il est possible que les personnes de plus de 70 ans doivent éviter, plus que quiconque, les futurs déplacements. L'entraîneur de Crystal Palace, âgé de 72 ans, serait dès lors concerné par ce plan de protection de nos aînés.

TalkSport fait part de deux alternatives : soit son assistant Ray Lewington (63 ans) reprendrait, le temps qu'il faudra, l'équipe. Soit, une dérogation spéciale lui serait accordée. Encore faut-il que la Premier League reprenne, alors que de plus en plus de voix, parmi les supporters et experts notamment, s'y opposent.