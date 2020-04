🎥 Le plus beau but de l'histoire de City? Les supporters votent Vincent Kompany!

Comme Vincent Kompany lui-même, les supporters ne sont pas près d'oublier le dernier but inscrit par l'ancien capitaine sous le maillot des Sky Blues.

Le 6 mai, ça fera tout juste un an et ce but est toujours bien ancré dans les mémoires, surtout dans les mémoires des fans de City et de Liverpool. Quelques semaines avant de quitter Manchester City, Vincent Kompany inscrivait l'un des buts les plus importants de la saison des Cityzens, mais aussi, sans aucun doute, le plus beau but de sa carrière.

Un but qui restera dans la légende comme celui du titre 2019-2020: ce soir-là à Leicester, le Diable Rouge permet aux Sky BLues de rester devant Liverpool avant la dernière journée et, moins d'une semaine plus tard, City termine le travail à Brighton et célèbre le sixième sacre de son histoire.

Et c'est aussi pour ça que les fans des Sky Blues, sondés par leur club sur les réseaux sociaux, l'ont élu plus beau but de l'histoire de leur club.