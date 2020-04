Quel avenir pour Hernan Losada au Beerschot ?

L'Argentin n'a toujours signé de nouveau contrat avec le club anversois. Les discussions concernant une prolongation se déroulent en toute sérénité.

Ce ne sera probablement pas avant cette semaine. Mais il n'y a pas de pression puisque Losada se sent bien au Beerschot. Ils sont également très satisfaits de son travail et lui laissent en partie la décision de rester entraîneur principal ou directeur technique. Losada voit lui-même son avenir comme T1 et veut garder cette fonction.

Mais aucun des deux partis ne veut mettre la pression durant les négociations. Beerschot est satisfait de ce que Losada a montré en tant qu'entraîneur principal depuis qu'il a succédé à Stijn Vreven. Sa philosophie de jeu et sa passion pour le travail ont rallié presque tous les membres du club à ce projet, ce qui n'a pas toujours été le cas sous Vreven.

Très apprécié

Actuellement, le Beerschot travaille principalement sur l'expansion du club, mais le comité technique a déjà fait suffisamment d'évaluations pour avoir une idée précise du travail de Losada. Il a mis le Beerschot dans une position favorable après la finale aller de D1B contre OHL (1-0) et cela n'a échappé à personne.

Si ce n'est pas cette semaine, cela se concrétisera finalement par un nouveau contrat. Mais pour l'instant, les Rats veulent juste continuer à travailler en toute sérénité en vue de la prochaine saison.