Guillaume Gillet évoque la possibilité d'un retour en Belgique

Ancien joueur du RFC Liège et d'Anderlecht, Guillaume Gillet a écarté la possibilité d'un retour en Belgique pour le moment.

A 36 ans, Guillaume Gillet va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine avec le RC Lens, le club lensois ayant officiellement été promu par la LFP jeudi dernier. Un challenge que l'ancien joueur d'Anderlecht espère bien relever avec les Sangs et Or. Ainsi, dans des propos accordés à la RTBF, le numéro 27 a récemment écarté toutes possibilités de revenir en Belgique à court terme. Pour rappel, ce dernier a été formé au RFC Liège avant de porter le maillot des Mauves de 2008 à 2016.

"J’ai toujours dit que mon souhait était de porter une dernière fois le maillot Sang et Marine. Par rapport au maillot lensois, il n’y a qu’une couleur qui change hein… Mais j’aimerais rejouer un jour à Rocourt. Mais actuellement, je sens que je peux encore jouer au niveau professionnel. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Par rapport à Anderlecht, les années ont passé. Et il n’est pas dans les intentions du club de me faire revenir. Donc voilà. Je ne pense pas que le Sporting ait envie de mon retour. Donc la question ne devrait pas se poser cet été. Ils sont dans un nouveau projet qui mise sur la carte jeune. Je n’entre plus dans cette catégorie-là."