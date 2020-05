La décennie historiques des Diables, épisode 12 : On a mangé au 5 Étoiles

En cette période d'abstinence footballistique, Walfoot a décidé de revenir sur la dernière décennie des Diables Rouges. De l'enfer aux portes du paradis, les Diables nous ont fait vibrer durant les dix dernières années. Retour sur ces matchs qui leur ont permis de rentrer dans l'histoire du football belge.

Ils l'ont fait : alors que tout semblait fichu, les Diables ont décroché leur billet pour les quarts de finale et un rendez-vous avec l'un des ogres du tournoi - le Brésil de Neymar, bien décidé à effacer le traumatisme de 2014 et la gifle encore retentissante du 1-7 contre l'Allemagne. Seule la victoire finale peut amener la rédemption à la Seleçao, mais Kazan a déjà des allures de cimetière des grands du football : l'Allemagne y a été éliminée en poules, l'Argentine en huitièmes par la France.

Après Rostov à la frontière ukrainienne, place donc au Tatarstan et à Kazan où les supporters brésiliens nous accueillent avec des chants provocants : "La Belgique va prendre dans le c*l", "On va vous en mettre cinq", on en entend de tous les genres. Le quintuple champion du monde est confiant, il rêve déjà à sa demi-finale face au rival français ...

Mais si le Brésil l'emporte en avant-match avec un hymne chanté à tue-tête par des dizaines de milliers de supporters, nos Diables vivent l'exact inverse du match face au Japon : une entame de match très nerveuse, un poteau touché par Thiago Silva ... puis la foudre qui frappe par deux fois : Kompany force Fernandinho (qui remplace l'irremplaçable Casemiro) à l'autobut), Kevin De Bruyne profite d'un travail exceptionnel de Lukaku et allume la mèche du 0-2.

Scénario inverse également dans nos têtes : les larmes sont presque là, cette fois pas de déception mais d'un bonheur qu'on n'ose pas encore montrer. Car il reste 45 minutes et la Belgique va devoir tenir bon.

Eden en mode Zidane

Douze ans plus tôt, au même stade de la compétition, un certain Zinedine Zidane réussissait l'une des performances individuelles les plus époustouflantes de l'histoire du Mondial : le maestro français dansait dans l'entrejeu et signait son dernier chef d'oeuvre. En 2018, c'est à son meilleur élève, Eden Hazard, de faire de même.

Dix dribbles tentés, dix dribbles réussis : un record en Coupe du Monde. Hazard n'est pas directement décisif, contrairement au 8e de finale où il donne un assist ; mais sa capacité à garder le ballon, à déstabiliser la défense brésilienne d'un geste, à donner le tempo de chaque action permet aux Diables Rouges de respirer. Et il le faut tant le Brésil les prend à la gorge : Renato Augusto profite d'un caviar de Coutinho pour nous offrir un dernier quart d'heure terrifiant.

Mais le dernier geste du match est pour Thibaut Courtois : une envolée merveilleuse sur une frappe de Neymar, qui aura tenté tout ce qu'il pouvait sans parvenir à trouver la faille. Et sort par la petite porte - car aucune porte n'était assez grande pour le Brésil à part celle de devant, trophée en main. Ce ne sera pas le cas. Alors que côté belge, on se prend, incrédules, à y croire : la France nous attend pour un "derby" qui promet. Ce 6 juillet 2018, la Belgique a mangé au 5 Étoiles : elle a peut-être réussi le plus grand exploit de son histoire.