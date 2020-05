Allan Saint-Maximin tacle la Ligue 1 : "Beaucoup de gens pensent avoir la science infuse"

L'ailier ne regrette pas d'avoir traversé la Manche l'été dernier.

Allan Saint-Maximin ne regrette pas d'avoir quitté la Ligue 1 l'été dernier. Selon le joueur âgé de 23 ans, la mentalité française est un véritable frein pour progresser.

"En Angleterre, on te laisse le bénéfice du doute, on te fait confiance sur ta capacité à te gérer. En France, beaucoup de gens pensent avoir la science infuse. 'Tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, c’est mieux pour toi...' (...) En France, quand tu es jeune, on t’infantilise. Alors que tu n’es plus un enfant. Moi, par exemple, j’ai été papa très tôt. On me traitait comme un gosse alors que plein de joueurs plus âgés n’avaient pas les responsabilités que j’avais dans ma vie. C’était dur d’avoir ce traitement un peu scolaire : 'Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu ne joueras pas', etc. Ce n’était vraiment pas fait pour moi", a lâché le joueur des Magpies pour France Football.