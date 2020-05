Paolo Dybala enfin débarrassé du coronavirus

Enfin une bonne nouvelle pour l'attaquant de la Juventus.

Plus d'un mois et demi après son premier test positif au Covid-19, Paulo Dybala semble enfin en être quitte. Comme le confirme la Juventus, le joueur argentin a été testé à deux reprises ce mercredi et les deux tests sont revenus négatifs.

"Le joueur est donc guéri et n'est plus soumis au régime d'isolement à domicile", ajoute le communiqué de la Vieille Dame. Un ouf de soulagement, sans doute, pour Paulo Dybala qui, s'il avait révélé se sentir mieux il y a quelques semaines déjà, avait été positif pour la... quatrième fois en début de semaine dernière.