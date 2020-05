Record d'assists en Premier League? La réponse taquine Thierry Henry à Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne a clairement fait du record d'assists de Thierry Henry un objectif, mais le Français a une réponse toute trouvée.

"Je vais aller te chercher": c'est le discours que Kevin De Bruyne avait tenu à Thierry Henry en début de saison. Et le Diable Rouge (16 passes décisives et dix rencontres encore à jouer Premier League cette saison) était bien parti pour dépasser les 20 assists du Français et établir un nouveau record, avant l'interruption du championnat.

Mais Thierry Henry, taquin, a tenu à rappeler qu'il aimait aussi secouer les filets quand il évoluait sous le maillot d'Arsenal. "Il est tout proche de mon record et il a dit qu'il voulait le battre. Mais je lui réponds que, en plus de ses 20 assists, il devra aussi marquer 24 buts pour faire aussi bien que moi," sourit Thierry Henry dans un Live Instagram organisé par Puma.

La folle saison 2002-2003 de Thierry Henry

Lors de cette fameuse saison 2002-2003, Thierry Henry était, en effet, passé tout près du Grand Chelem: il avait échoué à la deuxième place du classement avec Arsenal (à cinq points de Manchester United), avait terminé meilleur passeur et avait été élu meilleur joueur de la saison.

Et il était mêmem passé à deux doigts du trophée de meilleur buteur: seul Ruud van Nistelrooy et ses 25 buts avaient fait mieux que Thierry Henry cette saison-là en Premier League (24). Un total buts-assists qu'il sera impossible pour Kevin De Bruyne, qui a scoré à huit reprises cette saison en championnat, de d'égaler.