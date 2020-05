Bientôt la retraite pour Igor De Camargo? "Quand je fais quelque chose, je veux le faire 100%"

Auteur d'une saison de haut vol avec le Kavé, Igor De Camargo a encore un appétit particulièrement aiguisé...

Igor De Camargo est plus proche de sa retraite que de ses premiers pas dans le foot professionnel, mais il en a encore sous le capot. "A quand la retraite? Beaucoup de gens me posent la question", sourit-il pour RTL Sport. "Mais, moi, je me sens encore très bien et prêt pour une saison supplémentaire", ajoute-t-il.

Il a d’ailleurs encore un an de contrat avec le Kavé et, même s’il a entamé sa formation d’entraîneur pour préparer son après-carrière, le Belgo-Brésilien n’exclut pas la possibilité d’aller plus loin encore. "J’ai signé pour une saison avec Malines et après, on verra bien. Mais la forme est toujours là."

Quand le corps n'en voudra plus, je serai le premier à dire stop.

Mais Igor De Camargo l’assure en revanche: il ne tergiversera pas quand le moment sera venu. "Quand je fais quelque chose je veux le faire à 100%. Et quand je ne saurai plus jouer, quand le corps n’en voudra plus, je serai le premier à dire stop. Je connais mes limites."

Des limites qu’il compte visiblement repousser au maximum et qui ne priveront assurément pas l’ancien Diable Rouge d’une troisième saison avec le maillot malinois.

Dix buts et un assist en championnat cette saison: Igor De Camargo a démontré qu'il en avait encore les qualités pour briller en Pro League.