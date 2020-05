Vaso Vasic (Mouscron) raconte son confinement en Suisse

Le gardien de but de l'Excel Mouscron a été forcé de passer son confinement loin de la Belgique.

Vaso Vasic (30 ans) est Serbe de nationalité, mais Suisse de coeur et de naissance : le portier de l'Excel Mouscron est né à Lausanne et a disputé la majeure partie de sa carrière en Suisse, formé notamment au Grasshoper de Zurich où il évolue de 2014 à 2018. Avant le confinement et la fermeture des frontières, Vasic était donc retourné du côté de Lucerne ... où il est depuis coincé. "Ma soeur habite à Pfaffnau, tout près. Nous avions reçu trois jours de congé, j'ai fait le trajet pour aller voir ma famille ... et quand j'ai voulu rentrer, le lockdown a commencé", raconte-t-il au média suisse Blick. "Voilà pourquoi je suis ici depuis deux mois".

Vasic s'y entraînait en attendant une reprise qui ne viendra pas. "Je suis un peu choqué. Je dois réfléchir à la meilleure chose à faire désormais", reconnaît le portier hurlu, sous contrat jusqu'en 2021. Le Serbe confirme qu'il apprécie notre championnat après un passage délicat en Grèce, à l'Apollon Smyrnis : "La ligue belge est bien plus forte que la grecque", affirme-t-il. Avec le départ potentiel de Jean Butez, Vasic se dit optimiste : "J'aurais joué en PO2. Le coach aime les battants, qui font preuve de passion et se donnent à 100%". Le gardien de but reviendra donc motivé à l'Excel !