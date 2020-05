Meilleurs souvenirs et plus beaux buts: Nenad Jestrovic revient sur son "exceptionnelle" période anderlechtoise

Le Sporting d'Anderlecht n'a pas oublié ses deux jubilaires du jour : Matias Suarez, 32 ans ce samedi, mais aussi Nenad Jestrovic, qui souffle ses 44 bougies.

Et le Serbe, qui a fait les beaux jours du Sporting entre 2001 et 2006, en a profité pour revenir sur son passage au Parc Astrid, dans un entretien accordé à David Steegen.

Ses meilleurs souvenirs

Parmi les meilleurs moments de son passage au Sporting, il épingle forcément les sacres de champion de Belgique. "Il y a le dernier titre, mais surtout celui de 2003-2004. On jouait un très beau football et on avait terminé la saison avec une grande marge sur Bruges (9 points d’écarts à l’issue de la saison)", se souvient Nenad Jestrovicqui, malgré une sévère blessure et plusieurs mois d’absence, avait contribué à ce sacre en inscrivant six buts et en distillant deux passes décisives.

Ses plus beaux buts

Parti vers le Qatar en début d’année 2006, Nenad Jestrovic a, au total, trouvé le chemin des filets à 68 reprises avec le Sporting. Difficile de choisir les plus beaux? Jestrogoal en garde quelques-uns en mémoire. "Il y a beaucoup de buts dont je me souviens : en championnat, il y a notamment les buts que j’avais marqués contre Bruges et le Standard et en Coupe d’Europe, et en Coupe d’Europe, contre Bordeaux, à domicile et au match aller. Ça c'est pour les plus beaux. Et les plus importants? Celui du titre au Lierse et plein d'autres buts en qualifications de Ligue des Champions."