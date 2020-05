Kompany rejoint Milner: "C'est le meilleur défenseur central de l'histoire de la Premier League"

Pour l'ancien Citizen: Virgil van Dijk est un cran au-dessus de la mêlée, il n'y a aucun doute.

Il y a quelques jours, James Milner faisait de son équipier néerlandais le meilleur défenseur de Premier League, devant Vincent Kompany, le défenseur belge est d'accord avec lui: "Je voterais pour Virgil van Dijk", confirme-t-il.

Même si Vincent Kompany l'admet, le Néerlandais n'a pas le palmarès et la longévité d'autres grands défenseurs de l'histoire du championnat anglais. "C'est un peu étrange parce qu'il n'est pas là depuis aussi longtemps que des gars comme John Terry ou Rio Ferdinand"

"La différence est énorme"

"Mais c'est pour ce qu'il a montré ces dernières années et de ce que j'ai vu de l'impact qu'il a sur son équipe, parce qu'être défenseur c'est aussi communiquer et rendre son équipe plus solide."

Et l'impact de Vrigil van Dijk sur la réussite de Liverpool est énorme pour Vincent Kompany. "Entre le Liverpool avant van Dijk et celui d'aujourd'hui, la différence est énorme et c'est pour ça que je le considère comme le meilleur", conclut le quadruple champion d'Angleterre.