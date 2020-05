Même la Biélorussie commence à reporter des rencontres en raison du Covid-19

On les pensait loin de toute considération de suspension de championnat, mais la Biélorussie pourrait bien devoir y passer à son tour.

Dans le seul championnat d'Europe encore en cours malgré la pandémie de coronavirus (jusqu'à la reprise récente du championnat des Îles Féroé), la pandémie finit par avoir des répercussions : deux rencontres ont été reportées suite à des suspicions de cas au sein des équipes concernées. Les matchs entre le FC Minsk et le Neman Grodno (15 mai) et le match de D2 entre l'Arsenal Dzerzinsk et le Lokomotiv Gomel (16 mai) ont été reportées.

La Biélorussie compte (officiellement) 130 morts du coronavirus (24.000 cas confirmés).