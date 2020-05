La leçon que tire Roberto Martinez de la remontada contre le Japon

Car la place de l’Espagnol sur le banc des Diables Rouges a peut-être vacillé le 2 juillet 2018, à Rostov. Menés 2-0, ses Diables ont pourtant trouvé les ressources pour s’éviter une sortie par la petite porte.

Et Roberto Martinez, qui est revenu sur cette rencontre pour la BBC, n’en retient évidemment que du positif. "On était mené 2-0 et en phase finale de Coupe du monde, tu ne survis pas à un tel scénario la plupart du temps", estime-t-il. "Mais l’équipe a réussi à renverser la situation pour s’imposer. Deux remplaçants ont marqué. Ce sont des éléments qui démontrent que a l’esprit de groupe est excellent dans cette équipe..."

🗳️ You voted @NChadli's dramatic injury-time winner as the Moment of the Match from 🇧🇪🆚🇯🇵



📺 Miss the game? Catch it on demand with FIFATV YouTube! #WorldCupAtHome | #StayAtHome