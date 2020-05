Huis clos et avis de supporters : "Je ne regarde et ne regarderai jamais de matchs à la TV"

Le Conseil National de Sécurité a tranché pour la Pro League ; il n'y aura plus de compétitions officielles avant le mois d'août. A la Pro League, désormais, de décider des modalités de fin de saison, mais aussi les conditions de reprise de la suivante.

Huis clos or not huit clos ?

Le sujet inévitable : la reprise des compétitions, oui, mais certainement à huis-clos. Si cela parait évident pour certains, pour d’autres il n’en est pas question. Autant d’avis divergents pour autant d’arguments différents. Nous nous sommes entretenus avec plusieurs supporters pour connaître leur avis détaillé sur la question.

Le premier à nous avoir répondu est Pascal Beuckelaers, le Président d’un des 12 clubs de supporters néerlandophones officiels du Standard de Liège, dont nous consacrions un précédent article sur sa passion pour les Rouches (lire ici).

L’avis de Pascal, supporter néerlandophone abonné à Sclessin depuis 10 ans

Le Président des Millennium Reds, abonné depuis plus de 10 ans à Sclessin, ne manque aucun match de son club favori. En tout cas, dans les différents stades belges et européens où se déplacent le Standard. En revanche, pas question de regarder une rencontre depuis son divan. Il nous explique : « Moi, je ne regarde aucun match à la tv. D’ailleurs, je ne suis abonné à aucune chaîne sportive. Tout au mieux, je regarde les résultats sur mon GSM. Sinon, je ne regarde que les matchs du Standard quand je vais au stade. Je travaille déjà beaucoup pour le club, surtout en début de saison, avec les réabonnements et les déplacements européens. Tout cela, en plus de mon travail et du temps accordé à mes enfants. Donc, non, je ne regarderai pas de match à la TV, même si la compétition reprend à huis clos ».

« 2.000 personnes dans les stades ? Qui pourra assister aux matchs ? »

Pascal est aussi sceptique quant à la pertinence des critères actuellement envisagés : « Les huis clos, oui, c’est plus facile pour gérer. Mais, pour l’ambiance, c’est vraiment pas fameux. Et puis, s’ils acceptent 2.000 personnes dans les stades, comme ils y songent pour le moment, comment choisir qui pourra assister aux matchs ? » interroge-t-il.

Venanzi, Preud’homme, et le nouveau stade : une confiance en berne ?

Des doutes et des interrogations, ce fidèle supporter en émet également à propos de son club, ou plutôt de la gestion de celui-ci : « Si on a dû aller en appel devant la CBAS, c’est qu’il y a tout de même un problème. Je n’ai jamais douté, je savais qu’on allait obtenir la licence. Mais, quand même, je me pose des questions. Comment ça se fait qu’un des plus grands clubs de Belgique en arrive là ? J’ai confiance en la direction, mais j’espère qu’ils vont s’arranger pour ne plus passer par là l’année prochaine ».

En Michel Preud’homme, en revanche, la confiance n’est plus aussi grande qu’au début : « J’avais une entière confiance en lui quand il est arrivé. Mais, maintenant, je me pose des questions. On pensait qu’en le faisant revenir, on allait décrocher un nouveau titre. Normalement, après deux ans avec MPH, ça passe. Mais cette fois-ci, les résultats sont moins bons que la saison précédente. On termine cinquième et, en plus de cela, plusieurs joueurs partent et nous avons des problèmes financiers ».

Bien sûr, l’inquiétude hante toujours le supporter. Mais, l’espoir, l’ambition et la fidélité restent les maîtres mots des plus fervents. Et, puis, il n’y a pas que des mauvaises nouvelles, conclut Pascal : « Les travaux pour la rénovation du stade vont commencer. J’attends de voir les changements. Mais, à priori, je suis pour un tel projet. Nous aurons toujours un des plus beaux stades de Belgique ».