La Juventus et Chelsea vers un échange au milieu de terrain ?

Les grandes manoeuvres estivales vont commencer et la mode pourrait bien être aux échanges, au vu de la crise financière.

Assistera-t-on à de nombreux échanges, ou "swap deals", cet été en raison de la crise qui empêchera (peut-être) les clubs de dépenser des dizaines de millions ? C'est ce que prédisent certains observateurs. Et l'un de ces deals pourrait concerner Chelsea et la Juventus : d'après les informations de Skysprorts, les clubs londonien et turinois envisageraient d'échanger Jorginho et Miralem Pjanic.

L'entraîneur de la Juve, Maurizio Sarri, connaît très bien Jorginho pour l'avoir entraîné au Napoli et ensuite attiré à Chelsea. Ironiquement, l'international italien a atteint son meilleur niveau une fois Sarri remplacé par Frank Lampard, inscrivant sept buts cette saison. Jorginho dispose encore de trois saisons de contrat à Londres et était arrivé pour 56 millions d'euros à Chelsea lors de l'été 2018. Miralem Pjanic, lui, n'a plus qu'un an de contrat à la Juventus, mais son profil plaît énormément aux Blues et la Juventus souhaiterait le laisser filer cet été.