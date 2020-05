Le Club de Bruges sur la piste d'un joueur de D2 anglaise

Le jeune attaquant de 22 ans pourrait être le nouvel élément offensif du club en cas de départ de Krépin Diatta et Emmanuel Dennis.

La vente de Krépin Diatta et Emmanuel Dennis pourrait rapporter plus de 20 millions au Club de Bruges. De quoi anticiper ces départs et se mettre en quête d'un remplaçant.

Selon Sky Sports, les Blauw en zwart seraient sur la poste de Bright Osayi-Samuel, l'ailier de 22 ans des Queens Park Rangers.

Une offre aurait déjà même été formulée à hauteur de 3,4 millions d'euros mais rien n'a été confirmé.

En Championship (D2 anglaise), Bright Osayi-Samuel a inscrit cinq buts et délivré huit passes décisives en 29 rencontres.