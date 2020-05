Clinton Mata savoure le premier sacre de sa carrière, mais a déjà le regard tourné vers son premier objectif

Homme fort de la saison brugeoise, Clinton Mata est sacré champion de Belgique pour la première fois et il apprécie.

Passé par Eupen, Charleroi et Genk avant d'arriver à Bruges, en début de saison dernière, Clinton Mata aura dû attendre 27 ans pour être sacré pour la première fois. Mais ça ne rend pas ce titre moins savoureux. "C'est mon premier titre et il restera gravé dans ma mémoire. Si on m'avait dit quand j'ai commencé ma carrière que je serais champion, je ne l'aurais jamais cru", insiste le défenseur des Blauw en Zwart.

Et ce ne sont pas les circonstances particulières qui vont gâcher le plaisir de Clinton Mata. D'autant que Bruges a dominé le championnat de bout en bout. "N'importe qui dirait que ce titre est mérité. C'était un peu serré au début, mais nous avons pu gérer tout au long de la saison", ajoute le Brugeois qui a, comme ses partenaires et sa direction, déjà fixé son prochain objectif: "Dès le début de la prochaine saison, l'ambition sera le doublé", assure-t-il. Le message est clair...