Le retour des derbys de la zwanze : "Ces matchs incarnent l'âme bruxelloise"

Le RDWM est de retour au sein du football professionnel et, avec lui, les premiers derbys de la zwanze dans un contexte de compétition depuis 1985. L'Union et "le Daring" vont à nouveau s'affronter et pour en parler, nous avons contacté Kurt Deswert, auteur de "Bruxelles, balle au centre".

Kurt Deswert est l'auteur* du livre "Bruxelles, balle au centre", sorti en 2016 et qui relate plus de 150 ans d'histoire du football dans la capitale. Le retour des "derbys de la zwanze" sont évidemment une magnifique nouvelle pour cet amoureux du football bruxellois ...

Mr Deswert, le retour du RWDM, autrefois le Daring, au sein du football professionnel, on imagine que ça vous fait plaisir ...

Après tant de problèmes sportifs et extrasportifs, notamment la saga du White Star, voir le RWDM de retour au sein du foot pro est une très bonne chose, d'autant qu'ils reviennent avec une fanbase réelle derrière eux. Mais ce n'est pas une division facile : la D1B, c'est très particulier. Les résultats sont toujours incertains et on a encore vu cette saison les dégâts qu'un manque de préparation pouvait amener ...

Le RWDM est-il prêt, justement ?

C'est en tout cas excellent pour le championnat qu'ils soient là ! Le derby bruxellois va amener de l'intérêt et du monde au stade. Mais j'ai mes craintes. Thierry Dailly fait du bon travail et le management du club est bon, entends-je, mais il va falloir professionnaliser l'administration du club au mieux. Il y aura beaucoup de boulot pour stabiliser le club à cet échelon.

L'exemple à suivre est peut-être ... l'Union, qui a pris son temps pour progresser et devenir une valeur sûre en D1B, prête à passer un nouveau palier.

En effet, mais l'Union est différente : il y a un investisseur étranger qui est là pour soutenir le club, et des joueurs étrangers qui ont constitué une majeure partie de l'effectif. Le RWDM fonctionne encore avec un ancrage bruxellois important, des sponsors très locaux, une école de jeunes qui doit rester leur marque de fabrique. Pour ces jeunes, la montée du RWDM est une excellente nouvelle aussi.

Ce retour, c'est aussi celui des fameux derbys de la zwanze. Pensez-vous qu'ils ont toujours la même popularité, le même impact ?

Il y a eu des derbys entre l'Union et le RWDM ces dernières années, hors-compétition. Et on a pu constater lors de ces matchs qu'il y régnait une atmosphère particulière, assez extraordinaire ! Il y a une fierté chez ces deux clubs, celle de se dire que malgré des années, des décennies très difficiles, ils sont toujours là et représentent toujours Bruxelles. Cette identité "brusseleir", cette conscience collective, c'est quelque chose de commun aux deux clubs.

Les divisions d'écart ont peut-être empêché une véritable rivalité ces dernières années.

Même à l'époque du Daring et de la grande Union, ces derbys ont toujours eu un côté très amical. Les supporters des deux camps blaguaient, mais se rassemblaient dans une ambiance positive, pas forcément une rivalité féroce. Ces derbys, c'est l'âme bruxelloise, celle qu'on retrouve dans Bossemans & Coppenolle ! C'est au-delà du match de football, c'est vraiment Bruxelles, ça. Je n'ai aucun doute sur le fait que les stades seront remplis en D1B pour ces deux matchs. C'est une excellente chose pour le football bruxellois et pour la division.

*Kurt DESWERT, Bruxelles, balle au centre : une histoire du football dans la capitale, Bruxelles, Éditions Borgerhoff & Lamberigts, 2016, 358p.