Simon Mignolet confie comment les joueurs du Club de Bruges ont été mis au courant du titre de champion

Leader incontestable de Jupiler Pro League avec 15 points d'avance sur La Gantoise, le Club a a ainsi été sacré champion sans surprise.

Les joueurs du Club de Bruges ont été mis au courant de ce seizième titre de l'histoire du club d'une drôle de manière. Simon Mignolet en a fait part au Times.

"Nous avons reçu un SMS", a déclaré le portier des Blauw en Zwart. "Vous ne pouvez pas vraiment trop en faire. Vous voulez évidemment le célébrer sur le terrain après une victoire et célébrer avec vos coéquipiers, les fans, le personnel et le club. Mais nous devons l'accepter, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est plus l'inconvénient. J'ai bu une coupe de champagne avec la famille et c'est tout", a conclu l'ancien joueur de Liverpool.