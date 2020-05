Christophe Henrotay a été entendu et remis en liberté sous conditions

L'agent de joueurs Christophe Henrotay a été entendu à Bruxelles par un juge d'instruction concernant de potentiels arrangements financiers autour de transferts de joueurs.

Le Nieuwsblad rapporte en effet que l'agent de joueurs Christophe Henrotay a été inculpé et remis en liberté sous conditions, ce que le parquet fédéral n'a pas commenté. Henrotay est accusé d'arrangements financiers dans le cadre de transferts de joueurs, en l'occurrence les transferts depuis Anderlecht d'Aleksandar Mitrovic et de Chancel Mbemba vers le club anglais de Newcastle en 2015, et celui de Youri Tielemans du RSCA à l’AS Monaco deux ans plus tard.

En septembre dernier, Henrotay avait déjà été visé par plusieurs perquisitions à Monaco, en Belgique et à Londres, puis arrêté à Monaco avant d'être libéré sous caution de 250.000 euros. Une demande d'extradition avait ensuite été formulée, contestée par l'avocat de Christophe Henrotay qui affirmait que son client était disposé à se rendre en Belgique de son plein gré. C'est donc chose faite.