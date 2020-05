Roberto Carlos dévoile le nom du meilleur joueur de tous les temps

Anciens coéquipiers au Real Madrid et en sélection nationale du Brésil, Roberto Carlos et Ronaldo demeurent encore aujourd'hui d'excellents amis.

Roberto Carlos considère Ronaldo comme le "GOAT", le meilleur joueur de tous les temps.

"À l'époque du Real, Ronaldo s'est distingué à l'entraînement face aux meilleurs joueurs du monde", a-t-il expliqué lors d'un entretien avec Goal. "C'était lui le meilleur, et il n'y aura jamais un autre Ronaldo 'Fenomeno'. Ce ne sera pas Neymar, Cristiano Ronaldo ou même Lionel Messi. Ronaldo était unique ! Je pense que dans notre génération, il était bien plus difficile de marquer des buts. C'était plus physique à l'époque et les attaquants étaient moins protégés. Mais ça ne changeait rien pour Ronaldo, qui pouvait tout faire", a déclaré l'ancien back gauche.