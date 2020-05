Siebe Blondelle, en fin de contrat à Eupen : "Pourquoi pas espérer encore passer un palier ?"

Si quelqu'un en D1A cherche un défenseur central avec plus de 300 matchs d'expérience, c'est peut-être le moment ou jamais : Siebe Blondelle arrive en fin de contrat à Eupen et n'exclut pas une dernière aventure en D1A. Et est même encore ambitieux !

Siebe Blondelle, 34 ans, évolue pour l'AS Eupen depuis 2015 et fait partie des meubles ... mais arrive en fin de contrat et pourrait bien quitter le Kehrweg gratuitement cet été. "La prolongation de contrat se fait attendre, en effet. Ils m'ont fait savoir qu'ils étaient satisfaits de mon apport et étaient ouverts pour une signature. Cela a peut-être à voir avec le changement de directeur sportif ?", se demande le défenseur central des Pandas.

Jordi Condom a en effet remplacé Christophe Enkel comme directeur sportif à Eupen. "Plus ça dure, et plus vous commencez à regarder autour de vous, à vous poser des questions, naturellement", reconnaît Blondelle, qui ne se dit pas pour autant pressé de partir, mais ne se sent pas prêt à être mis de côté : "Je me sens physiquement très en forme, je pense que je peux encore jouer quelques saisons".

Un cran plus haut ?

Et même à 34 ans, l'ancien du RAEC Mons et de Waasland-Beveren n'écarte pas une signature ... dans un club plus huppé. "C'est peut-être le moment de tenter ma chance dans un plus grand club ? Je veux retirer le maximum de ma carrière", espère-t-il.

Je pense qu'on me connaît bien en Belgique, je ne suis une mauvaise option pour personne

Peut-il profiter de la crise, qui forcera les clubs à chercher de bonnes occasions ? "Les clubs attendaient certaines décisions concernant le futur format de la compétition avant de bouger sur le marché des transferts. J'ai de l'expérience, tout le monde me connaît en Belgique, je connais la compétition. C'est une situation que je n'ai jamais connu et même si je ne ferme pas la porte à Eupen, c'est agréable de pouvoir y penser".

Blondelle a qui plus est un profil assez rare, en tant que défenseur central gaucher. "Je peux jouer à plusieurs positions, oui. L'étranger ? Je ne dis pas non, mais il faudra que ce soit un endroit où je peux emmener ma famille : je ne veux pas me retrouver loin de tout le monde, pas avec un enfant de 7 mois".