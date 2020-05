Timothy Castagne évoque le report de l'Euro : "On reviendra plus fort dans un an"

Impacté par le report de l'Euro 2020 qu'il aurait dû disputé avec les Diables Rouges dans quelques mois, Timothy Castagne reste optimiste pour la suite.

Alors qu'il a connu 7 capes avec les Diables Rouges depuis septembre 2018, Timothy Castagne aurait sans doute fait partie de la sélection de Roberto Martinez pour disputer l'Euro cet été. Néanmoins, l'épidémie de Covid-19 et le report de la compétition a finalement contraint le défenseur de 24 ans à faire une croix ce qui aurait pu être sa première compétition internationale avec la Belgique, du moins pour le moment.

Un contre-temps que le joueur de l'Atalanta Bergame ne semble pourtant pas vivre comme une déception d'après les propos qu'il a accordés à la RTBF. "Même si cela devait être ma première grande compétition avec les Diables, je ne suis pas déçu de cette annulation. En étant en Italie, en ayant vu que cette épidémie était grave, je ne pouvais pas être étonné. On reviendra plus fort dans un an. C'est vraiment un super groupe qui m'a accueilli encore plus facilement que je ne l'avais espéré."