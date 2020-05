Giorgio Chiellini évoque son point commun avec Luis Suarez

Mordu à l'épaule par l'international uruguayen à l'occasion du match contre l'Uruguay (0-1) à la Coupe du monde 2014, l'Italien (35 ans, 103 sélections et 8 buts) est revenu sur cet épisode dans son autobiographie.

Et, surprise, Giorgio Chiellini n’en veut absolument pas à Luis Suarez, avec qui il se trouve même des similitudes. "J'admire sa malice. S'il la perdait, il deviendrait un attaquant normal. Le jour où il m'a mordu, il ne s'est rien passé d'inhabituel. J'ai marqué Cavani durant la majeure partie du match. Soudainement, j'ai remarqué qu'on me mordait à l'épaule, a raconté le Transalpin sur un ton très placide. Il est allé trop loin, mais c'est sa stratégie de contact dans le combat. Si je puis dire, c'est aussi la mienne. Lui et moi sommes semblables. J'aime affronter de tels attaquants. (...) Moi aussi je suis un gros fils de p... sur le terrain et j'en suis fier."