La folle (dernière?) saison de Dieumerci Mbokani avec l'Antwerp

Sacré meilleur buteur, pour la première fois de sa carrière en Pro League, Dieumerci Mbokani aura su soigner sa sortie s'il décide de quitter l'Antwerp pour la Chine comme les rumeurs semblent l'indiquer. Retour sur la troisième et plus belle saison anversoise de l'attaquant congolais.

Après avoir signé un retour flamboyant en Belgique, Dieumerci Mbokani, en fin de contrat, aurait pu quitter l'Antwerp l'été dernier. Il avait d'ailleurs affiché son souhait d'aller voir ailleurs et aurait même pu retourner là où tout avait commencé pour lui. Mais les contacts avec Anderlecht n'ont pas abouti, le Congolais a finalement signé un nouveau bail d'un an avec le matricule 1.

Le bon choix

Un choix qui a rapidement porté ses fruits. Car, si la saison de l'Antwerp avait débuté par une grosse déception européenne (le Great Old avait loupé de justesse les poules de l'Europa League), elle s'est ensuite poursuivie par de grosses prestations sur la scène belge.

Très rapidement l'Antwerp s'est installé dans le haut du classement en Pro League, c'est d'ailleurs la seule équipe à avoir battu Bruges cette saison en Belgique. Au point d'assurer une deuxième qualification européenne consécutive et de rester en course pour aller chercher la troisième Coupe de Belgique de l'histoire.

Meilleur buteur pour la première fois

Une réussite à laquelle on ne peut évidemment qu'associer le nom de Dieumerci Mbokani. À 34 ans, le Congolais était tout simplement au sommet de son art cette saison et il s'en est d'ailleurs fallu de peu pour que le Congolais soulève le Soulier d'Or en janvier (il a pris la deuxième place à 19 petits points de Hans Vanaken).

Avec 18 buts, Dieumerci Mbokani a tout simplement réussi l'un des saisons les plus prolifiques de sa carrière. Il n'a d'ailleurs marqué plus qu'une seule fois, c'était en 2012-2013 avec le Sporting d'Anderlecht (il avait inscrit 19 buts). Et ça lui permet d'ajouter un sacre de meilleur buteur à sa déjà belle collections de trophées. Avant de traverser le monde pour faire connaissance avec la Chinese Super League?