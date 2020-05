Le Beerschot prolonge un membre de son staff

Le Beerschot, qui ne devrait a priori pas évoluer en D1A la saison prochaine, a annoncé la prolongation de contrat d'un des membres de son staff.

Patrick Nys (51 ans), coach des gardiens du Beerschot depuis la saison 2018-2019, prolonge pour deux saisons au Kiel. C'est ce qu'a annoncé le club ce samedi sur son site officiel. Mike Vanhamel, qui connaît Nys depuis que celui-ci ait entraîné les gardiens de but du Lierse (2011-2014, 2016-2018), se réjouit : "C'est mon mentor. Il est très important pour moi et m'aide sur les plans physique et mental", déclare le portier des Rats, qui avait été cité récemment à Anderlecht.