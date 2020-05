Bournemouth confirme qu'un de ses joueurs est positif au coronavirus

Bournemouth a confirmé qu'un des deux cas de coronavirus détectés lors de la deuxième batterie de tests provenait du club. Il s'agit d'un joueur dont l'identité n'a pas été révélée.

Il sera placé en quarantaine pendant les sept prochains jours et devra passer un nouveau test par la suite.

We can confirm that one of our players has tested positive for COVID-19.#afcb statement 👇https://t.co/1W2yyAXVA1