Un club espagnol s'immisce dans le dossier Jan Vertonghen !

Alors qu'il sera libre de tout contrat dans quelques semaines, Jan Vertonghen intéresserait plusieurs clubs en Italie mais aussi un club espagnol.

En fin de contrat avec Tottenham le 30 juin, Jan Vertonghen sera bientôt libre de s'engager où il le souhaite. En effet, même si l'idée d'une prolongation de contrat chez les Spurs a fait surface il y a quelques jours, celle-ci aurait seulement pour but de permettre au défenseur belge de pouvoir finir la saison de Premier League qui devrait reprendre à la mi-juin.

Malgré ses 33 ans, le Diable Rouge représente une belle opportunité sur le marché des transferts. C'est pourquoi, ce dernier est ardemment courtisé, et notamment en Italie où l'Inter Milan mais aussi l'AS Roma lui font les yeux doux. Qui plus est, selon les informations du quotidien madrilène AS, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam intéresserait le Betis Seville.

Pour autant, la signature de Vertonghen représenterait un coût important pour les Verdiblancos puisque ce dernier réclamerait un contrat de deux ans et toucherait actuellement un salaire annuel équivalent à 3 millions d'euros nets chez le club londonien. Il n'est donc pas certain que les Béticos disposent d'une capacité financière suffisante pour s'attacher les services du joueur de Tottenham.