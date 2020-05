Officiel : La finale de la D1B entre OHL et le Beerschot aura bien lieu !

Le week-end du 1er et du 2 août, OHL et le Beerschot disputeront la finale de D1B pour déterminer qui sera promu en Pro League.

Si l'assemblée de la Pro League a décidé il y a quelques jours d'attribuer le titre de champion au Club Bruges et de reléguer Waasland-Beveren en D1B, la question des montées en D1A n'avait toujours pas été réglée. Pendant un temps, il était question que ce soit Westerlo, vainqueur de la saison régulière, qui accède à la Pro League la saison prochaine. Néanmoins, ce ne sera finalement pas le cas.

En effet, dans un commniqué officiel, OHL vient d'annoncer que la finale pour la promotion en D1A aura bel et bien lieu malgré les circonstances imposées par l'épidémie de coronavirus. Le club de la ville de Louvain affrontera donc le Beerschot pour déterminer quelle équipe sera promue pour l'exercice 2020/2021. La rencontre tant attendue se déroulera soit le 1er soit le 2 août, à Den Dreef (et non pas à l'étranger comme cela avait été envisagé).