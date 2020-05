OM: André Villas-Boas a pris sa décision!

Une nouvelle qui serait accueillie avec le sourire par les supporters marseillais.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, André Villas-Boas a finalement décidé de rester à Marseille. L'Equipe avait avancé l'information en début de soirée, précisant que c'est le soutien des joueurs et des supporters, mais aussi la perspective de disputer la Ligue des Champions qui ont définitivement convaincu le Portugais, André Villas-Boas a confirmé au micro de RMC.

Arrivé en début de saison, l'ancien coach de Chelsea et de Tottenham, a connu une saison pleine sur la Cannebière, ramenant l'OM sur le podium de la Ligue 1 et en C1. Mais le départ d'Andoni Zubizarreta, dont il est très proche et qui l'avait fait venir en début de saison, avait jeté le flou sur son avenir. Un flou qui est donc désormais dissipé.