Que sont devenus les Pandas promus en 2010 en D1 avec Eupen pour la première fois ?

Il y a 10 ans, l'AS Eupen montait en D1 pour la première fois de son histoire. Un moment historique dont les acteurs sont toujours dans le coeur du public germanophone. Mais que sont devenus les héros de la montée ?

Radek Petr - gardien de but

Le portier tchèque, 23 ans à l'époque, était le titulaire indiscutable des Pandas lors de la saison 2009-2010, conclue par une montée historique. Radek Petr découvrira la D1 avec l'AS Eupen, où il reste après son prêt en provenance de Parme ; Olivier Werner, cependant, lui ravira rapidement sa place. En janvier 2012, Petr part pour la Bulgarie, à Ludogorets, avant de rentrer au pays où il évolue toujours, au RAK Provodov.

Ses remplaçants, Joseph Biersard et Kevin Debaty, ne joueront jamais pour les Pandas. Le courageux Biersard reviendra deux fois au Kehrweg en tant que n°3 après des passages en divisions inférieures (Union, Verviers, Patro Maasmechelen). En 2017, il rejoint Hamoir (D2 Amateurs) où il évolue toujours. Debaty, lui, vivra une autre montée avec l'Antwerp, avant de découvrir brièvement la D1A avec le Great Old, puis avec Waasland-Beveren. Il est actuellement le n°1 incontesté du FC Liège (D1 Amateurs).

Alex Costa dos Santos - arrière droit

Le Brésilien de 21 ans découvrira la D1 avec l'AS Eupen, avant de repartir en deuxième division, à Boussu-Dour, à l'été 2011. Libéré un an plus tard, il finira par rentrer au Brésil en 2013 et évolue actuellement en division régionale : le 5 février 2020, il rejoignait le Rio Branco FC, dans le championnat de l'Etat d'Acre.

Mijat Maric - défenseur central

L'un des Pandas ayant eu la plus belle carrière en D1A : Mijat Maric rejoindra le Sporting Lokeren dès la montée, pour y devenir un pilier pendant 8 ans et près de 300 rencontres. Il a rejoint le FC Lugano en août 2018, laissant dans notre championnat le souvenir d'un arrière à la frappe très lourde, qui aura trouvé les filets à 45 reprises avec Lokeren.

Fazli Kocabas - défenseur central

Le Belgo-Turc Fazli Kocabas roulera sa bosse après avoir fait partie des Pandas découvrant la D1 : un passage en Turquie (Erciyesspor, Demirspor), mais surtout plusieurs clubs en Belgique où il revient en 2015, à l'Union Saint-Gilloise. OHL, Walhain, Roulers et Hesperange (Luxembourg) suivront avant que Flavio Becca l'amène en 2019 à Virton, où il ne dispute que deux rencontres cette saison.

Christian Kabasele - défenseur central*

On l'oublie presque, mais en 2010, un futur Diable Rouge et pilier de Premier League monte avec l'AS Eupen : Christian Kabasele. Peu utilisé en D1, il part à Malines lors de la trêve hivernale avant un départ pour Ludogorets et un retour à Eupen, où il devient enfin un pilier du club ... en D2. La suite est connue avec un transfert au Racing Genk, puis à Watford : du noyau promu en 2010, Kabasele est certainement le joueur ayant réussi la plus belle carrière jusqu'ici.

*Kabasele n'a pas disputé le match de la montée et n'est mentionné ici que pour son parcours ultérieur remarquable.

Alessandro Iandoli - arrière gauche

Le latéral gauche des Pandas fera lui aussi une carrière honorable en D1 : entré dans la galaxie Duchâtelet en 2011 quand il rejoint Saint-Trond, Alessandro Iandoli passera par Ujpest, puis rejoindra un peu à la surprise générale le Standard en juillet 2013. Il n'y disputera que 8 matchs avant de retourner au STVV où il finit par prendre sa retraite en 2016.

Enes Saglik - milieu de terrain

Encore un joueur à la carrière tout à fait digne des attentes : Enes Saglik restera en D1 après la relégation d'Eupen, d'abord à Lokeren puis à Charleroi, jusqu'en 2019, date où il doit opter pour une relance un cran plus bas à l'AFC Tubize. L'élégant gaucher, qui aura disputé près de 120 matchs pour les Zèbres (20 assists), retrouvera la D1A cet hiver, rejoignant l'Excel Mouscron, mais n'y a pas encore brillé.

Olivier Vinamont - milieu de terrain

Après une saison en D1 avec les Pandas promus, Olivier Vinamont, 24 ans à l'époque, signe à l'AFC Tubize où il retrouve la D2. Il restera ensuite dans les divisions inférieures : Dender, Lixhe et enfin Visé accueilleront son expérience. Vinamont a mis un terme à sa carrière en juillet 2019.

Jérôme Colinet - milieu de terrain

Le Dinantais avait déjà goûté à la D1 sous les couleurs de Malines, mais y disputera une saison entière avec Eupen avant, lui aussi, de retourner en divisions inférieures avec Lommel, Sprimont, Huy et Ciney. Retraité, Jérôme Colinet (37 ans) est désormais entraîneur de jeunes à Seraing où il dirige les U10.

Mathias Lepiller - ailier

Le redoutable artificier Lepiller deviendra l'un des chouchous du public belge, qui découvre son incroyable frappe en D1 notamment face à Anderlecht. Mais Mathias Lepiller, qui n'a jamais que 31 ans, n'est déjà plus professionnel : après un passage en Serie B, puis en Serie C et des problèmes physiques, il rentre en France ... où il entraîne une équipe de Régional 1. Le parcours le plus regrettable du lot ?

Danijel Milicevic - ailier

La boucle est bouclée pour le seul joueur promu en 2010 à être encore actuellement pensionnaire du Kehrweg : Danijel Milicevic, dix ans plus tard, est toujours là ... mais aura entre temps réalisé une carrière exemplaire. En 2011, après une saison en D1, il opte pour la D2 et Charleroi, qu'il aide également à promouvoir ; c'est ensuite à La Gantoise de profiter de sa patte d'artiste. "Mili" y est champion de Belgique, seul joueur du noyau eupenois de 2010 à compter cette ligne au palmarès. Après un prêt à Metz, l'enfant prodige revient à l'AS Eupen en 2018 : à 34 ans, il reste sur une saison à 5 buts et 7 passes décisives.

Freddy Mombongo - attaquant

Buteur vedette des Pandas au moment de la montée, Mombongo (33 buts pour Eupen) ne marquera que deux buts en D1 avant de rejoindre le RAEC Mons, puis la D2 et l'Antwerp. S'ensuivent un passage en Azerbaïdjan, un retour en Allemagne où il avait été formé, et enfin un retour en Belgique en 2016, à l'Union. Freddy Mombongo, 34 ans, évoluait cette saison au Patro Eisden (D1 Amateurs).