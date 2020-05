Deux nouveaux départs quasiment bouclés à l'Antwerp

L'exode devrait se poursuivre dans les prochains jours au Great Old.

Quel visage aura le noyau de l'Antwerp au moment d'aborder la prochaine saison qui commencera vraisemblablement par une finale de Coupe de Belgique? Le groupe anversois aura bien changé. Les départs de Kevin Mirallas, de Sinan Bolat et de Laszlo Bölöni ont déjà été officialisés, tandis que Dieumerci Mbokani se rapproche de la Chine.

Mais lels deux prochains départs devraient être ceux de deux joueurs prêtés: Wesley Hoedt et Zinho Gano. Respectivement prêté par l'AZ Alkmaar et le Racing Genk, les deux joueurs ne devraient pas voir les options d'achats levées, selon Het Laatste Nieuws, alors que Steven Defour et Dino Arslanagic, tous les deux en fin de contrat, sont toujours dans l'attente.