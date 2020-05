Nouveau défi ambitieux pour l'ancien rouche Fadel Gobitaka : "Je veux être titulaire le plus souvent possible"

Formé à Charleroi, puis surtout au Standard, Fadel Gobitaka s'est trouvé un nouveau défi pour la saison prochaine. Après des passages à Geel et Roda, le jeune belgo-togolais évoluera à Differdange. Il disputera ainsi les phases éliminatoires de l'Europa League.

Lancé dans un Sclessin comble : un début rêvé, mais un goût de trop peu

Les débuts professionnels de Fadel Gobitaka feraient envier n’importe quel jeune joueur. Le 27 décembre 2015, alors qu’il n’avait pas encore 18 ans, Gobitaka était lancé dans un chaudron de Sclessin rempli. Monté au jeu en fin de rencontre, il participait à la victoire 3-0 du Standard contre Mouscron. Des débuts qui ne laissent pas indifférents : « Commencer dans un stade plein c’est impressionnant. En plus tout le monde connaît l’ambiance de Sclessin, c’est quelque chose ».

Fadel Gobitaka allait encore prendre part à deux rencontres sous la vareuse rouche : à Lokeren, puis à Waasland-Beveren quelques semaines plus tard. Le rapide ailier gauche restera au Standard jusqu’en 2018, mais sans recevoir de nouvelles chances sur le terrain. En tout il aura donc joué 30 minutes au plus haut niveau belge, et remporté trois victoires. Gobitaka ne nous cache pas qu’il espérait mieux : « Je suis mitigé par rapport à mon bilan au Standard. Je suis content d’avoir joué durant trois matchs. Mais je pense que j’aurais pu faire mieux. Bien sûr je ne suis pas exempt de tout reproche, mais j’aurais aimé recevoir plus ma chance ». Il reste néanmoins reconnaissant envers Yannick Ferrera qu’il l’avait lancé il y a bientôt cinq ans.

Une saison pour rebondir à Geel

Durant l’été 2018, Fadel Gobitaka décide de changer d’air et de descendre de deux échelons pour trouver du temps de jeu. Il évolue le temps d’une saison à Geel où il inscrit six buts en Division 1 amateure. « Cela m’a permis de rebondir. Si je n’étais pas allé à Geel, je n’aurais sans doute pas pu aller à Roda après. J’ai retrouvé le niveau pro grâce à Geel où j’ai fait une saison pleine ».

Cette saison-ci, le jeune ailier a pu prendre connaissance de la deuxième division néerlandaise. Après deux rencontres avec l’équipe première, Gobitaka disputera la majorité de la saison avec les U21 avec lesquels il inscrit deux nouveaux buts. Entre-temps notre interlocuteur a aussi disputé son premier match avec les jeunes togolais lors d’un tournoi international à Toulon.

De Roda à Differdange : l’occasion d’être titulaire dans des matchs européens

Sa technique, sa rapidité ainsi qu’une carrure et une expérience plus développées ont attiré quelques recruteurs. Fadel assure avoir reçu deux offres et pas mal d’intérêts. C’est finalement l’offre de Differdange qu’il privilégiera. Un choix murement réfléchi : « Cela fait un an qu’on est contactés, notamment par un club qui disputera les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Mais finalement, je jouerai ceux de l’Europa League avec Differdange (ndlr : 3ème cette saison en BGL). Le projet m’a bien plu. J’en ai discuté avec les dirigeants et le coach qui m’ont convaincu ».

Pour ce nouveau défi dans le championnat luxembourgeois, Fadel Gobitaka se montre ambitieux : « Je veux être titulaire le plus possible, soigner les statistiques et aider l’équipe à faire encore mieux que cette troisième place ». A 22 ans, Gobitaka a l’occasion de passer un nouveau pallié et de se montrer, y compris aux yeux des sélectionneurs du Togo.