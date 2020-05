Un aspect à travailler pour Jérémy Doku: "S'il perfectionne ça, il peut surpasser Eden Hazard"

Un peu tôt pour comparer Jérémy Doku à l'un des meilleurs joueurs du monde, mais ses anciens coachs lui prédisent un très avenir.

Même s'il y a encore une lacune principale dans le jeu de Jérémy Doku: son pied gauche. “Il y a encore pas mal de travail", confirme Hein Vanhaezebrouck pour Het Nieuwsblad. "Les défenseurs savent qu'ils ne doivent pas craindre son pied gauche."

En revanche, l'ancien coach du Sporting est convaincu par le potentiel de son ancien protégé. "S'il parvient à perfectionner ça, alors il peut atteindre le top. Et peut-être même surpasser Eden Hazard. Mais c'est de l'entraînement, de l'entraînement et encore de l'entraînement. Mais Eden Hazard a onze ans de plus, il faut laisser du temps à Jérémy", tempère directement Hein Vanhaezebrouck.

HVH est d'ailleurs rejoint dans son analyse par Bob Browaeys, qui a côtoyé le jeune talent du Sporting en sélection. "Son pied gauche doit être meilleur, mais dans le jeu, ça ne lui pose pas de problème. On voit d'ailleurs ça souvent chez les joueurs créatifs qui jouent essentiellement avec leur pied de prédilection. C'est plus facile pour le cerveau."