La direction gantoise explique le choix du nouveau T2 : "Wim De Decker m'a toujours impressionné"

Les Gantois sont parvenus à un accord mercredi vers 23h45 avec Wim De Decker, l'ancien adjoint de Lazslo Bölöni.

En conférence de presse, le principal concerné est revenu sur les motivations d'un tel changement de club : "Je pense qu'il est devenu rapidement évident que je n'entrais plus dans les plans de l'Antwerp. Ils voulaient me proposer autre chose, mais La Gantoise est arrivée à ce moment-là. Leur intérêt m'a immédiatement interpellé. Après des conversations avec De Witte, Louwagie et Thorup, j'ai senti que l'intégration à La Gantoise serait aisée. Je suis sûr que je pourrai apporter une touche positive".

De leurs côtés, les dirigeants buffalos expliquent le choix d'engager ce relativement jeune entraîneur de 38 ans : "Wim m'a toujours impressionné commente le président Ivan De Witte. Cela ne veut pas dire que nous n'apprécions plus le travail de Peter, mais nous voulions rajeunir le staff". A noter que Peter Balette s'occupera désormais des jeunes.