Jonah Osabutey: Hurlu de la saison et après?

En début de semaine, l'Excel Mouscron a révélé les résultats de son sondage sur le joueur de la saison. Avec une petite surprise à la clé.

C'est, en effet, le jeune Ghanéen, Jonah Osabutey qui a été plébiscité par les supporters. Mais la surprise est plutôt venue de l'écrasante majorité avec laquelle l'ailier des Hurlus s'est imposé. 50% des votes, c'est près de 30% de mieux que son premier poursuivant, le médian Deni Hocko, lui aussi particulièrement convaincant dans l'entrejeu hurlu cette saison.

Une première saison belge réussie

Mais si l'ampleur de l'élection de Jonah Osabutey est surprenante, ce trophée honorifique de joueur de la saison vient tout de même ponctuer une saison d'un très bon calibre pour le Ghanéen, inconnu au bataillon belge lors de son arrivée au Canonnier et qui a laissé entrevoir ses qualités tout au long de la saison.

À 21 ans, l'ancien international U20 ghanéen était surtout venu à chercher de l'expérience et des occasions de se mettre en évidence dans le Hainaut. Arrivé en Europe il y a trois ans, Jonah Osabutey a d'abord franchi les obstacles dans le centre de formation du Werder, mais n'avait pas encore eu l'occasion de faire ses preuves avec le noyau A de Brême.

Toujours à Mouscron la saison prochaine?

Avec l'Excel, où Bernd Hollerbach avait poussé pour le faire venir, les intentions de Jonah Osabutey étaient donc claires: profiter de cette opportunité pour réellement lancer sa carrière pro. Neuf mois après son arrivée, il a accompli sa mission. Il s'est rapidement imposé sous les ordres du coach allemand et il a ajouté les statistiques à ses titularisations régulières: avec cinq buts et quatre assists, le Ghanéen est d'ailleurs l'un des joueurs les plus décisifs de l'effectif mouscronnois cette saison.

Reste à voir quelle sera la suite pour le Ghanéen, dont le prêt arrive à son terme et qui est donc censé retourner à Brême. Selon les informations de Sud Presse et l'Avenir, l'Excel et le joueur souhaiteraient prolonger leur aventure commune, pour permettre à Jonah Osabutey de poursuivre sa montée en puissance en Pro League?