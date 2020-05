Steven Gerrard ravi de pouvoir compter sur Ianis Hagi : "Un plaisir d'entraîner un tel talent"

Ianis Hagi est un joueur des Glasgow Rangers à part entière : le club écossais a levé l'option d'achat du talent roumain prêté par Genk en seconde partie de saison.

Ianis Hagi (21 ans) a rejoint les Rangers à titre définitif ce mercredi, transféré pour 3,5 millions d'euros en provenance du Racing Genk. Une arrivée qui réjouit le club : "Il n'est pas qu'un jeune talent, il est aussi un super professionnel, déterminé à réussir. Nous sommes certains de notre investissement (...) Je remercie le Racing Genk pour leur ouverture, leur flexibilité et leur créativité durant toutes nos discussions", explique le directeur sportif Ross Wilson sur le site officiel des Glasgow Rangers.

Steven Gerrard, de son côté, salue l'arrivée d'un jeune talent "reconnu en Europe" et avec lequel il a été capable "de développer rapidement une bonne relation. Ianis est un plaisir à entraîner, il veut apprendre et devenir meilleur à chaque entraînement. Il a déjà goûté à la pression et aux attentes d'Ibrox (le stade des Rangers, nda) et je sais qu'il est prêt pour la saison prochaine", conclut l'entraîneur des Rangers.