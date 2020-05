Officiel : la date du match retour entre OHL et le Beerschot est connue !

C'est désormais officiel : le 2 août prochain, à 19h, OHL recevra le Beerschot dans son stade de Den Dreef, en finale retour de D1B. La promotion pour la D1A sera donc bel et bien décidée par cette rencontre, après que les Anversois aient remporté le match aller (1-0) le 8 mars dernier juste avant la suspension de toutes les compétitions en raison du coronavirus.

