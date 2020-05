🎥 L'ancien trudonnaire Kamada offre la victoire à Francfort ; l'Hertha de Boyata et Lukebakio s'impose également

La 29ème journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi après-midi. 8 équipes se rencontraient, dans des stades à huis clos, avant de laisser la place au leader bavarois qui reçoit Dusseldorf à 18h30.

Hertha Berlin - Augsbourg

Les Berlinois se sont imposés 2-0. Dilrosun a inscrit le premier but de la rencontre, grâce à un joli geste dans le petit rectangle. Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio étaient tous les deux titularisés. Le second a été remplacé par Piatek à l'heure de jeu. Ce même Piatek a inscrit le deuxième but de l'Hertha Berlin. 2-0 !

Schalke 04 - Werder Brême

Schalke s'est incliné face au Werder. Un seul but a été inscrit ; par Bittencourt après 32 minutes de jeu. Schalke 04 redescend à la dixième place du classement.

Mayence - Hoffenheim

Même résultat (0-1) à Mayence qui s'est incliné contre Hoffenheim. Ihlas Bebou a inscrit l'unique but de la rencontre. Les visiteurs remontent à la 7ème place, aux portes des places européennes.

Wolfsbourg - Eintracht Francfort

Nouvelle défaite pour un club évoluant à domicile - si ce facteur est encore déterminant lors de ces tristes spectacles que sont les matchs à huis clos avec des règlement modifiés en cours de championnat - dans cette Bundesliga ! L'Eintracht est en effet allé s'imposer 1-2 à Wolfsbourg. C'est l'ancien trudonnaire Daichi Kamada qui a inscrit le but de la victoire :