Le Paris Saint-Germain sur le point de s'offrir Mauro Icardi

L'Inter et le PSG viennent de trouver un accord pour le transfert définitif de l'Argentin. Ce dernier va coûter un peu moins cher que prévu à la formation française.

L'Inter et le Paris Saint-Germain sont tombés d'accord ce vendredi soir sur les termes du transfert définitif de Mauro Icardi chez les champions de France, comme le révèlent Sky Sport Italia et la Gazetta dello Sport.

Les deux médias italiens parlent d'un accord de 50 millions d'euros plus 7 millions d'euros.Mauro Icardi avait été prêté cette saison avec une option d'achat de 70 millions d'euros, le PSG est parvenu à faire baisser le montant initial. L'attaquant âgé de 27 ans devrait signer un contrat de quatre saisons avec le champion de France et touchera un salaire de 10 millions d'euros par an environ.

Auteur de 20 buts et de 4 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant argentin n'a pas mis bien longtemps à convaincre les dirigeants du club français. Il ne reste plus que l'officialisation des différentes parties.