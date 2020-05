Vers une délocalisation de la finale de Ligue des Champions ?

Avec l'épidémie de coronavirus, l'UEFA pourrait choisir de changer le lieu de la finale de la Ligue des Champions, celle-ci devant avoir lieu à Istanbul.

Avec la reprise progressive des championnats européens, la Ligue des Champions pourrait reprendre elle aussi. En effet, depuis le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, l'UEFA n'a jamais caché son envie d'achever la campagne 2019/2020 de la plus prestigieuse compétition de clubs en Europe. Ainsi, la principale instance du football européen pourrait choisir de délocaliser la finale, initialement prévue à Istanbul.

En effet, d'après les informations du New York Times, l'UEFA souhaiterait que la finale de la C1 ait finalement lieu dans un pays qui soit plus proche géographiquement des clubs encore en lice dans la compétition jusqu'à présent. L'objectif derrière cette manoeuvre consisterait à limiter les déplacements effectués par les équipes, et donc les risques de propagation du virus. Par conséquent, d'après les indiscrétions recueillies par le quotidien madrilène Marca, la finale pourrait avoir lieu à Lisbonne.