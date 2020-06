Cinq joueurs du FC Barcelone positifs au coronavirus

En Espagne, on apprend ce mardi que l'effectif du Barça aurait été touché par le coronavirus.

Cinq joueurs et deux membres du staff du Barça auraient été contrôlés positifs au Covid-19, rapporte As. Ces tests datent du début de la pandémie de coronavirus, et tous étaient asymptomatiques. Aujourd'hui, ils ne sont donc plus concernés, et pourront reprendre la compétition en temps et en heure le 13 juin contre Majorque.

Des informations qui étaient restées jusque-là secrètes du côté du club blaugrana.