Hernan Losada pourrait devenir le plus jeune entraîneur de D1A : "Nous avons encore 90 minutes à jouer"

Ce mercredi, le Beerschot a fait signer un nouveau contrat à Hernan Losada. L'entraîneur argentin est désormais lié au club anversois pour les trois prochaines années.

Lors de la conférence de presse organisée par les Rats pour l'occasion, le principal concerné a commenté : "Je suis arrivé en tant que jeune joueur argentin au Kiel il y a 14 ans. La saison prochaine, ce sera ma dixième au Beerschot. Travailler pour un club autant d'années, c'est plutôt rare. Je suis très fier de ce que j'ai déjà réalisé ici. Gagner le 2 août serait la cerise sur le gâteau".

En effet les Rats affronteront OHL pour la finale retour de la D1B. En cas de promotion, Hernan Losada pourrait devenir le plus jeune entraîneur de l'élite la saison prochaine : "L'âge n'est pas important. Avoir 38 ou 60 ans n'y change rien. Quel que soit mon âge je veux être le meilleur entraîneur possible pour le Beerschot. [...] Il nous reste 90 minutes à jouer et nous pourrons être promus" conclut Hernan Losada.