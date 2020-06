Lukaku réagit aux manifestations aux Etats-Unis : "Nous devons nous unir"

La mort de George Floyd continue de provoquer des problèmes aux Etats-Unis. Un mouvement de soutien mondial a commencé sous le hashtag #blacklivesmatter. Romelu Lukaku en a également parlé. L'attaquant d'Inter appelle à une manifestation pacifique.

Dans un post sur les réseaux sociaux, Romelu Lukaku a voulu apporter un message pacifique alors que les émeutes se multiplient aux Etats-Unis.

"Chères femmes noires, je vous adore. Merci de prendre soin de nous même au milieu de tout ce que vous avez à endurer vous-même. Merci de nous soutenir lorsque nous avons le dos contre le mur. Vous êtes l'épine dorsale de notre communauté. J'aime chacune d'entre vous. "

"Chers hommes noirs, je vous salue. Beaucoup de gens essaient de nous abattre, mais nous nous redressons à chaque fois. Depuis la naissance, nous avons le dos contre le mur, mais certains d'entre nous y parviennent. Nous devons nous unir et préparer la jeune génération et leur dire qu'ils sont et peuvent être fantastiques."