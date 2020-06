David Bourlard est le nouveau T2 de la Louvière Centre : "On va jouer dans un stade mythique"

L'ancien joueur revient à Dienne, là où tout a commencé.

David Bourlard est le nouveau T2 de La Louvière Centre. “C’est une émotion “sympa” de revenir à Dienne. J’étais arrivé, dans les années 90, en provenance De Havré", souligne le nouvel adjoint des Loups sur le site officiel du club. "On est monté de P1 en promotion. J’ai pris, au stade de Dienne, la juste mesure de mes possibilités. Cela m’a permis, ensuite, d’évoluer très souvent, en divisions nationales, avec le club de Péruwelz, notamment. On est aussi monté, avec ce club, de provinciale à la nationale 3."

La D3 de l’époque essemble fort à la D1 Amateurs d’aujourd’hui. “Cela y ressemble. J’ai vu plusieurs matchs de D1 Amateurs, la saison dernière. Ce n’était pas du grand football, d’un point de vue technique mais, au niveau athlétique et du volume de courses à effectuer, pour rester dans le match, c’est du très costaud. Notre préparation athlétique devra être très au point. On est en phase là-dessus avec le coach”.

Il raconte ensuite sa rencontre avec Bernard Bouger. “On s’est vite entendu sur la manière de fonctionner et on s’est senti de suite impliqué et motivé à bosser ensemble. Son vécu de joueur à un niveau de compétition relevé sera transmetteur. Bernard a aussi un vécu très positif et une belle expérience comme entraîneur. Ma carrière d’entraîneur en est à ses débuts. Il y a quelques années j’étais en P2 et me voilà dans ce que l’on peut appeler, le foot “presque pro”.

“Le club a grandi. Il évolue sur deux stades, un pour les premières et Dienne pour les jeunes. Et en D1 Amateurs, soit le plus haut niveau jamais atteint depuis la réforme des compétitions. Cela s’appelle amateur mais cela n’a plus rien… d’amateur tant dans la gestion interne que sur le terrain. On va jouer sur une “galette”, à Tivoli dans un stade mythique que l’on va essayer d’animer par un football attractif. Les dirigeants m’ont exposé leur vision à long terme, les investissements prévus pour moderniser le stade de Dienne, les entraînements au quotidien. Bref de l’implication totale”.