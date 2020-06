Le nouveau stade du Standard reçoit le feu vert de la ville de Liège

Un remis un avis favorable conditionnel au projet d'aménagement et d'agrandissement du stade du Standard a été rendu par le collège communal.

Le collège communal de Liège a rendu un avis favorable conditionnel à la demande de permis au projet d’aménagement et d’agrandissement du stade du Standard. Il aura fallu de la patience, mais le projet avance. La nouvelle enceinte passera d'une capacité de 28.700 à 32.000 places avec des sièges sur les 360 degrès.

"Le futur stade sera plus contemporain en assurant une meilleure intégration dans son environnement", a fait savoir vendredi le Collège via un communiqué. "Le projet d’aménagement et d’agrandissement du Stade du Standard prévoit la rénovation et l’extension du stade, l’aménagement d’une vaste esplanade destinée à l’accueil des supporters, le réaménagement de l’échangeur du pont d’Ougrée et la création de fonctions complémentaires. À savoir un immeuble multifonctionnel de bureaux, des espaces HoReCa, un fitness, une crèche, une zone commerciale et un espace dédié aux loisirs. Cet agrandissement permettra de passer de 28.700 à 32.000 places."

"La nouvelle esplanade favorisera une meilleure circulation aux abords et à l’intérieur du stade", ajoute la Ville de Liège. "L’accès aux gradins sur l’ensemble de la périphérie sera mieux organisé et permettra également – hormis les matches nationaux – de faire le tour de l’infrastructure et de rejoindre son entrée vers les gradins, quelle que soit la zone par laquelle on a accédé au stade."